El Sarrià és semifinalista del campionat d'Espanya

El Sarrià ja és, a falta de la jornada d'avui, a les semifinals del campionat d'Espanya infantil d'handbol que s'està disputant fins diumenge entre aquest municipi i Bordils. L'equip de Guillem Torres es va desfer ahir del Palautordera (19-17) i té garantit el bitllet per les semifinals de demà, on a més, hi arribarà com a líder del grup 2. El Sarrià mana amb 4 punts, seguit per Palautordera i Bahía de Almería, amb 2, i l'Iplacea, el seu rival d'aquest vespre (19.30) en l'última jornada de la fase inicial, amb 0. Fins i tot perdent els gironins tindrien el primer lloc assegurat, perquè Palautordera i Bahía de Almería s'enfronten entre ells i qui guanyi, tot i atrapar el Sarrià, quedarà per sota en tenir-hi perdut l'average.

«Estem molt contents perquè hem sigut un equip i hem assolit un dels objectius faltant encara un partit», deia Guillem Torres, que de passada agraïa el suport apassionat de la grada: «ja els he dit als jugadors que aquesta afició no la trobarien ni a l'Asobal», va dir.

El Bordils, per la seva banda,va perdre contra el potent Barça (28-30) en un gran partit. Els de Quim Cos, que van moure's sempre per darrere, es van arribar a posar un gol avall (28-29) amb pilota per empatar, però van desaprofitar l'ocasió i en la següent jugada els blaugranes van sentenciar. Els gironins són segons del grup 1, amb 2 punts, els mateixos que el Maristas Málaga. El Bordils es jugarà l'accés a les semifinals (19.30) contra el Grupo IMQ, que encara no ha guanyat cap partit. Els val l'empat o la victòria. Quim Cos, el tècnic, diu que «contra el Barça tothom hi ha posat de la seva part, ha sigut increïble. Ara anirem a per totes contra el Grupo IMQ per arribar a semifinals». Si ho aconsegueixen el seu rival serà probablement el Sarrià. En els altres partits de la jornada els marcadors van ser aquests: Maristas Málaga-Grupo IMQ 29-27; Bahía de Almería-Iplacea 30-28;