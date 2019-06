El tècnic Francisco també és a l'agenda del Tenerife

El Girona continua treballant als despatxos per intentar tancar d'una vegada per totes la contractació del nou entrenador i substitut d'Eusebio Sacristán a la banqueta de Montilivi. Un dels candidats que han sonat és Francisco Rodríguez. L'andalús, després de no renovar el contracte que l'unia amb l'Osca, busca destí i el Girona no és l'únic club que el té a l'agenda de prioritats. També agrada, i molt, a un Tenerife que està buscant tècnic de cara la temporada vinent. Després d'un any convuls en què el primer equip s'ha salvat a les darreres jornades, Luis César Sampedro no continuarà. S'intentarà convèncer Francisco perquè triï les Canàries.