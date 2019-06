El Barça es manté «ferm» amb Ernesto Valverde

El vice-president primer del Barcelona, Jordi Cardoner, va ratificar ahir que el club blaugrana es manté ferm amb la continuïtat de l'entrenador Ernesto Valverde, i que la confiança que en el seu moment va oferir el president, Josep Maria Bartomeu, al preparador després de les ensopegades esportives no té cap fissura.

«No gestionem el club a partir d'estar preocupats. Hem de ser positius. No he començat mai una temporada, ni com a aficionat ni com a directiu, pensant que he d'estar preocupat. Els que s'han de preocupar són equips que ens tindran al davant. El president va ser molt clar amb Ernesto Valverde i la confiança que s'ha dipositat en ell: parlem de fermesa, és clar que sí», va sentenciar el directiu.

Cardoner va assistir a un acte de la Fundació Johan Cruyff, amb la qual col·labora la Fundació del FC Barcelona, i el vice-president primer va atendre els mitjans per tractar assumptes d'actualitat, encara que quan se li ha plantejat parlar de l'exblaugrana Neymar o del futurible Antoine Griezzman, així com la possible marxa de Coutinho, va subratllar que per respecte no diria res. Sí que va aprofundir sobre el curs futbolístic i la continuïtat de Valverde. «La temporada ha estat bona, però entenc perfectament que hi ha hagut una decepció per part dels socis i aficionats del Barça. Guanyar una Lliga és una bona temporada», va apuntar.

De Valverde, va ser igual de contundent que el president Josep Maria Bartomeu les dues vegades que ha dit alguna cosa sobre el tema. «No calia que el president anunciés la seva continuïtat, però després que es publiqués que no seguia amb nosaltres, el que s'havia de fer era ratificar la figura de l'entrenador», va subratllar Cardoner, qui també va deixar ben clar que en cap moment la directiva s'ha plantejat la destitució del tècnic.



Les crítiques de Joan Laporta

El que va ser president del Barça del 2003 fins al 2010, l'advocat Joan Laporta, va ser crític amb el model actual al club blaugrana. «Estem perdent uns anys que podrien ser gloriosos i ens conformem amb uns resultats que són insuficients respecte les expectatives que podríem tenir. L'allunyament del model és la causa del que s'està veient», va dir en el mateix acte a la Fundació Johan Cruyff celebrat a Barcelona.