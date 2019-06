El Bordils perd i és eliminat del campionat d'Espanya infantil

La Unió Esportiva Sarrià serà l'únic dels dos representants de la demarcació que avui participaran en alguna de les semifinals del campionat d'Espanya en categoria infantil que s'està disputant, precisament, al pavelló de la localitat gironina. Els de Guillem Torres ja havien fet la feina el dijous i tenien la classificació, i també la primera plaça, a la butxaca. Tot i així, ahir van tancar la fase de grups amb una nova victòria. El Sarrià es va desfer del CD Iplacea per 26-24 en un partit que va dominar durant un bon grapat de minuts i que només se li va complicar al tram final.

L'altra cara de la moneda la va protagonitzar l'Handbol Bordils. Després d'ensopegar i caure amb el Barça en el segon partit, ahir necessitava guanyar el Grupo IMQ asturià o empatar i esperar una carambola. No va poder ser. Derrota contundent per 20-28, insuficient per als de Quim Cos, que han acabat tercers del seu grup i eliminats. Avui es jugaran les semifinals: Barça Lassa-Bahía de Almeria (17 hores) i Unió Esportiva Sarrià-Grupo IMQ (19 hores).