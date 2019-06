Rosó Buch La capitana començarà la seva quarta temporada a Fontajau

L'acord per a la renovació de Rosó Buch era un fet des de feia setmanes, però la incertesa sobre la participació en l'Eurolliga i els anuncis dels fitxatges de María Araújo i Sonja Petrovic havien provocat que el club anés endarrerint el seu anunci oficial. Un pas que va arribar ahir confirmant que l'escorta de Mataró jugarà per quarta temporada consecutiva a Fontajau. Els dos últims com a capitana en un rol que va assumir després de la retirada de l'actual vicepresidenta, Noe Jordana. Buch va arribar a l'Uni procedent del Conquero, on, precisament, jugava amb Elonu.