El Bescanó empata a casa i deixa escapar el tren de l'ascens a Primera Catalana

El Bescanó tanca la temporada 2018-19 de la manera més cruel que podia imaginar. Després de liderar el grup 1 de Segona Catalana i veure com se li escapava el campionat en l'última jornada amb una derrota davant del Porqueres (3-2) –que donava llum verda a l'Escala per ascendir a Primera Catalana–, els bescanonins s'han quedat a les portes de l'ascens en la promoció contra el Martorell. I és que amb l'empat sense gols al duel d'anada tot s'havia de decidir ahir. En mantenir-se el marcador a zero durant els noranta minuts, el partit va anar a pròrroga. Els visitants van avançar-se, però els homes de Toni Díaz van empènyer per posar l'empat amb una diana de Roca. Fins i tot van tenir el gol de la victòria en l'últim minut.

El Bescanó estava a 90 minuts de la glòria i, per això, va sortir convençut a conèixer-la. Els de Díaz van pressionar d'inici, obligant a acotar el porter Toni Domínguez. Seguint el guió de l'anada, ambdós equips van mostrar-se molt competitius i van disputar el partit amb igualtat. Sense que ningú aconseguís traduir les ocasions de gol al marcador, es va arribar al final del partit amb el marcador a zero. Es necessitarien 30 minuts de pròrroga.

Tot i el desgast físic, els jugadors van insistir. El Martorell va avançar-se amb un gol d'Abder a la primera part de la pròrroga, que Roca igualaria a falta de només 10 minuts. Els de Díaz van atacar constantment la porteria de Domínguez, clau per frustrar l'ascens dels locals.