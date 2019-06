Espanya i Portugal volen organitzar el Mundial de futbol del 2030

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Federació Portuguesa de Futbol (FPF) començaran a analitzar la possiblitat de presentar, de manera conjunta, una candidatura per organitzar el Mundial de l'any 2030, segons va confirmar ahir l'organisme federatiu espanyol.

«Després de mantenir diverses reunions durant les últimes setmanes, les federacions de futbol d'Espanya i Portugal confirmen que començaran un profund procés d'anàlisi sobre la possiblitat de presentar una candidatura conjunta per organitzar la Copa del Món de 2030», es podia llegir en un comunicat.

A més, l'RFEF va confimar que els governs de tots dos països estan «convenientment informats sobre el procés», ja que seran «una part fonamental per al seu desenvolupament».

El passat 19 de novmenbre, el president del Govern, Pedro Sánchez, va oferir al Govern marroquí la presentació d'una candidatura conjunta entre tres països de dos continents, Espanya, Portugal i el Marroc, per optar a la organització del Mundial de futbol de 2030, segons confirmaven fonts del Palau de la Moncloa. Hores després, el ministre d'Educació de Portugal, Branda Rodrigues, assegurava que no tenia «coneixement formal» de cap proposta oficial per presentar una candidatura.