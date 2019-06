El Girona C es juga la promoció d'ascens contra el Manresa, tot i saber que no té cabuda a Tercera

El Girona C afronta aquesta tarda un partit decisiu al Nou Estadi del Congost davant del Manresa (18.00 h), corresponent a la tornada de la promoció d'ascens a Tercera Divisió. Després d'empatar el duel d'anada que va disputar-se a Riudarenes (1-1), l'eliminatòria entre blanc-i-vermells i manresans queda a l'aire. Ferran López va ser l'encarregat d'igualar el marcador amb un gol a l'inici de la segona part. Cal tenir en compte, però, que en cas d'empat els gols en camp contrari valen el doble. Encara que Àxel Vizuete ja va avisar que «el resultat és el que és i afrontarem la tornada amb la màxima convicció», els gironins saben que per molt que guanyin el play-off la pròxima temporada no podran competir a Tercera perquè coincidirien amb el Peralada i, segons la federació, no poden fer-ho fins al curs 20-21, tot i que la filiació que unia tots dos clubs s'ha trencat. «Tenim un missatge clar, que és guanyar l'eliminatòria. Intentem no estar pendents de cap més factor que no sigui aquest, però és difícil extreure de la plantilla el rumor que no podríem pujar. Tenim l'esperança i només ens centrem en allò que depèn de nosaltres», comentava Vizuete.