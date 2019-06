El Sarrià derrota el Grup IMQ i jugarà la final del Campionat d'Espanya infantil

La Unió Esportiva Sarrià va derrotar ahir a la tarda el Grup IMQ (29-21), botxí del Bordils en la fase de grups, i avui jugarà la final del Campionat d'Espanya infantil contra el Barça (12.45h). Els blaugrana van superar en l'altra semifinal el Bahía de Almería per un contundent 40-15. Així, els sarrianencs només tindran un marge de 16 hores de descans per recuperar forces i disputar la final al pavelló Blanc-i-verd de Bordils.

L'inici del partit va ser igualat però, a part del 0-1 inicial, els de Guillem Torres van portar la iniciativa del duel; no van tornar a anar per darrere en el marcador i van gaudir d'avantatges d'un i dos gols. Però no va ser fins al minut 13 que els blaus van aconseguir trencar el partit quan, amb un parcial de 4-0, es va passar de l'empat a 6 al 10-6. Un resultat que el conjunt amfitrió no sabria desaprofitar, i amb l'empenta d'un pavelló de Sarrià ple, l'avantatge va créixer fins als sis gols quan es va arribar al descans (15-9).

El conjunt entrenat per Torres va saber jugar amb el marge de sis gols durant els 25 minuts del segon temps. El sarrianencs no van veure perillar la derrota, ja que els asturians només van aconseguir retallar la distància fins als cinc gols en determinats moments de la segona part. En canvi, els blaus van arribar a tenir un avantatge màxim de vuit gols (25-17) quan faltaven nou minuts per al final. Després el Grup IMQ va tornar a reduir diferències a cinc gols (25-20), però un nou parcial de 4-0 per als gironins feia que els de Torres aconseguissin la màxima difèrencia del partit -de nou gols- (29-20) en els instants finals del duel, tot i que els asturians aconseguirien maquillar el marcador amb el 29-21 final.

D'aquesta manera, el Sarrià va segellar la victòria que el fa somiar en poder ser campió estatal avui davant del Barça. El conjunt blaugrana, que és el favorit, ja es va proclamar campió la temporada passada després de derrotar l'Urci Almeria B en la final (34-15) disputada a Gijón.