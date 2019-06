El Sarrià, subcampió d'Espanya infantil

El Sarrià ha estat subcampió del Campionat d'Espanya infantil de handbol després de perdre la final aquest migdia davant el Barça (33-28). El conjunt de Guillem Torres no ha tingut el seu millor dia en atac i ha pagat el cansament acumulat durant tants dies de competició, tot i que sempre ha tingut el recolçament de la seva incansable afició, que ha omplert el Blanc-i-verd de Bordils.

Els blaus han començat el partit amb un ritme molt alt, igual que els blaugrana, i s'ha aconseguit posar dos gols per sobre en els minuts inicials (4-6). Després, dues exlusions consectuives dels gironins han fet que els barcelonins aconseguissin agafar un avantatge de 5 gols (13-8) quan faltaven poc més de 10 minuts pel descans. Un avantatge que es va ampliar a nou gols a l'arribar a la mitja part (20-11).

En el segon temps, els sarrianencs no s'han rendit, però tampoc estaven massa fins en atac i no han pogut fer res per aturar les embrenzides blaugrana. Al final, s'ha entrat en els últims minuts amb tot gairebé decidit (32-23). Amb empenta i coratge el Sarrià ha aconseguit maquillar el marcador (33-28), sent un digne subcampió d'Espanya.

Per altra banda, el Grupo IMQ ha estat qui s'ha emportat el partit pel tercer i quart lloc després d'imposar-se al Bahía Almeria a la pròrroga (29-32).