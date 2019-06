El banyolí Oriol Cardona s'imposa a l'Olla de Núria

Oriol Cardona va ser el vencedor de la 13a edició de l'Olla de Núria. El banyolí va aguantar el fort ritme de sortida de Jan Margarit per fer una bona baixada del Puigmal i situar-se en primera posició camí de Finestrelles, un lloc que no va abandonar fins al final. Margarit i Rullan van completar el podi. En categoria femenina la guanyadora va ser Clàudia Sabata, seguida per Eli Gordón i Núria Gil.