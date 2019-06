Hèrcules i Ponferradina posen un peu a la final del «play-off» d'ascens a 2a A

Amb el Fuenlabrada i el Racing de Santader amb el lloc garantit la temporada vinent a Segona A, vuit equips més lluiten per les dues places restants d'ascens a la categoria de plata. El camí és llarg i ahir tot just es va disputar l'anada de la segona ronda d'un play-off que acabarà a finals de mes. El Ponferradina i l'Hèrcules van fer un bon pas cap a la següent ronda gràcies als bons resultats que van aconseguir ahir. Res està decidit i aquest cap de setmana, en els partits de tornada, es definiran les dues finals que dictaminaran quins equips acompanyen Racing i Fuenlabrada a la categoria de plata.

El Mirandés va encarar-se l'eliminatòria contra el Recreativo de Huelva gràcies a la victòria per la mínima a Anduva (1-0). El gol dels burgalesos va ser obra d'Hugo Rama, només començar (m.3), i a partir d'aquí el marcador ja no es va moure. Encara més bé ho té l'Hèrcules, que va saber capgirar el gol inicial de l'UD Logronyès i va acabar imposant-se per 3-1. L'exdavanter de l'Olot Carlos Martínez va tenir un paper determinant marcant dos dels gols alacatins. L'extrem de Sarrià de Ter Chechu Flores va entrar a la segona part amb 1-1 al marcador i va suposar un revulsiu per acabar ampliant l'avantatge. De la seva banda, els exjugadors del Girona Benja Martínez i Pablo Íñiguez van ser titulars.

També se li ha posat molt de cara l'eliminatòria al Ponferradina, que va imposar-se a Cartagena per 1-2 i tindrà l'oportunitat de sentenciar al Toralín a la tornada. Ahir, a l'estadi de Cartagonova, els del Bierzo van saber capgirar el gol inicial dels locals per guanyar 1-2 gràcies a un gol del veterà davanter Yuri de Souza (m. 80). Òscar Sielva, a la Ponfe, i Òscar Ramírez, al Cartagena, van disputar els noranta minuts.

De la seva banda, el Melilla i l'Atlètic Balears van empatar sense gols (0-0) i l'eliminatòria es decidirà diumenge a Son Malferit. Els de Palma van deixar escapar el cap de setmana passat la possibilitat de pujar en l'eliminatòria de campions després d'empatar precisament a casa contra el Racing de Santander (1-1). Els dos gironins del Balears, Marc Rovirola i Nuha Marong, van ser titulars.



El Prat empata a casa (0-0)

Pel que fa a la fase d'ascens a Segona B, el Prat no va poder desfer l'empat sense gols al Sagnier contra el Tamaraceite (0-0). D'aquesta manera, els potablava hauran de marcar a Las Palmas en el partit de tornada de diumenge. Cal recordar que la Jonquera està molt pendent del que faci el Prat en aquest play-off, perquè en cas d'ascens dels barcelonins els alt-empordanesos es mantindrien a Primera Catalana. En canvi, si el Prat no puja, la Jonquera jugarà la temporada vinent a Segona Catalana.