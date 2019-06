Pau Campos torna a la banqueta del Bordils

La setmana passada, el Bordils va anunciar que Sergi Catarain i Jesús Mach no continuarien com a entrenador del primer i coordinador de las secció d'handbol i avui ha desvelat el nom dels seus dos substituts: Pau Campos i Carles Ramonet.

Campos torna així a la banqueta que va deixar fa dues temporades per acceptar una oferta professional per dirigir el CSM Bucarest de Romania. Des de finals de l'any passat, un cop va haver tornat de Romania, Campos ha estat treballant a la Federació Catalana d'Handbol amb el Bordils. En la seva anterior etapa al club blanc-i-verd, i després de notables èxits en equips de base al capdavant de generacions que posteriorment farien el salt al primer al primer equip, Pau Campos va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor Plata on, en els anys següents, sempre va portar l'equip a la permanència.

Per la seva part, el nou coordinador de la secció d'handbol, Carles Ramonet, també coneix bé el Bordils perquè va ser l'entrenador del segon equip. Ramonet és el cap del Servei d'Esports de la Diputació de Girona i un reconegut especialista en gestió esportiva.