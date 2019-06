El Sarrià és subcampió d'Espanya en perdre la final davant el Barça

El Sarrià es va proclamar subcampió del Campionat d'Espanya infantil després de perdre la final ahir al migdia davant el Barça (33-28). Els de Guillem Torres no van tenir el seu millor dia en atac i van pagar el cansament acumulat durant tants dies de competició, tot i que sempre van tenir el suport de la seva incansable afició, que va omplir el Blanc-i-verd.

Els blaus van començar el partit amb un ritme molt alt, però també una mica nerviosos. Tot i així, van aconseguir posar-se dos gols per sobre en els minuts inicials (4-6), gràcies a les parades del porter Quiroga i els gols de Rispau -màxim anotador del partit amb 16 dianes. Després, dues expulsions consecutives dels gironins van fer que els blaugrana aconseguissin agafar un avantatge de 5 gols (13-8) quan faltaven poc més de 10 minuts per al descans. Els de Torres van voler reaccionar, però al davant es van trobar amb un immens porter blaugrana, Marc Sans. Això va fer que l'avantatge culer s'ampliés a nou gols en arribar a la mitja part (20-11).

En el segon temps, els sarrianecs no es van rendir, però tampoc estaven massa fins en atac. A més, no se'ls va notar amb la frescor dels compassos inicials i això va fer que no poguessin aturar les embranzides del seu rival, que es va arribar a posar amb 11 gols de marge (28-17). Però el Sarrià mai va donar el partit per perdut i la seva afició va respondre animant els seus durant els 50 minuts. Al final, es va entrar en els últims cinc minuts amb tot gairebé decidit (32-23). Amb empenta i coratge l'equip de Torres va aconseguir maquillar el marcador (33-28), va ser un digne subcampió d'Espanya i va celebrar aquest segon lloc estatal amb la seva afició, fins i tot abans que el partit s'acabés.