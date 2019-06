El Sevilla convida Biel Vargas al Sánchez Pizjuán per complir el somni

El jove llançanenc Biel Vargas podrà fer realitat un dels seus somnis, després que el director esportiu del Sevilla, Ramón Rodríguez Monchi, confirmés ahir a través d'un vídeo a les xarxes socials que el convidaven a un partit al Sánchez Pizjuán. Així quan estigui totalment recuperat podrà visitar l'estadi andalús i deixar un ram de flors a la porteria on es va morir Antonio Puerta a causa d'una cardiopatia –la mateixa que pateix el jugador de l'aleví del Peralada.

«Hola, Biel. Hi ha notícies bones i després hi ha la que hem rebut avui. Gràcies a Déu t'has recuperat i estàs bé. Des d'aquí t'envio una abraçada molt forta, estic tan content com tu i la teva família, i et convido que vinguis a veure un partit del Sevilla al Pizjuán, quan estiguis cent per cent recuperat, perquè puguis gaudir del nostre caliu», assegurava Monchi. En Biel va ser operat del cor el 7 de maig a l'hospital Vall d'Hebron i amb un marcapassos desfibril·lador podrà continuar fent el que més li agrada: jugar a futbol.