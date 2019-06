Aliona Bolsova puja fins al lloc 90 del rànquing mundial

L'extraordinari paper d'Aliona Bolsova a Roland Garros s'ha vist traduït amb un notable ascens de la jove tennista de Palafrugell en el rànquing de la WTA en el qual, per primer cop, figura entre les millors raquetes del món. Bolsova va arribar a París ocupant el lloc número 137 el rànquing i ara, des de l'actualització d'ahir, ocupa la posició 90. Un salt endavant de 47 posicions que és la millora més important que hi ha hagut en el rànquing WTA en aquesta darrera actualització. La posició 90 és, lògicament, la millor posició que ha tingut mai Aliona Bolsova en tota la seva carrera i també la més alta d'una tennista gironina en tota la seva història. La tennista de Begur Paula Badosa, que aquesta setmana ha baixat cinc llocs i ocupa la posició 133, té com a millor rànquing històric el 116; mentre que la figuerenca Eva Fernández Brugúes, ara ja retirada, va arribar com a màxim fins al lloc 185 del rànquing de la WTA.

Després d'arribar fins a vuitens de final a Roland Garros, eliminada finalment per la nord-americana Amanda Anisimova, Aliona Bolsova s'ha agafat ben pocs dies de descans. Un breu pas per Palafugell, uns exàmens a la UOC i uns dies entrenant-se a Barcelona abans de marxar cap a Palma, on competirà al Mallorca Open. La palafrugellenca, que en principi no tenia previst jugar a la cita balear, no va ser a temps de rebre una invitació pel quadre gran i haurà de disputar la fase prèvia.



Victòria de Paula Badosa

La tennista de Begur va passar ronda ahir en el torneig holandès de Hertogenbosch guanyant en setzens de final l'australiana Priscilla Hoy per 6-4, 6-3. La seva propera rival podria ser Anisimova. Badosa, que no va poder superar la fase prèvia de Roland Garros, va tenir en canvi una bona actuació la setmana següent al torneig alemany d'Essen, on va arribar fins a la final contra la txeca Tereza Martincova.