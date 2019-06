Golejada enganyosa d'Espanya davant Suècia

La selecció espanyola va confirmar el seu lideratge al Grup F de la fase de classificació per a l'Eurocopa 2020 després de signar la seva quarta victòria en superar a l'Estadi Santiago Bernabéu Suècia, el seu principal rival, per un enganyós 3-0, una golejada que no va amagar una nit poc inspirada de la selecció estatal.

Espanya va tenir més feina de la que indica el marcador. Els suecs es van mostrar gairebé infranquejables i van cortocircuitar el joc local, però un innecessari penal passada l'hora de joc va aplanar el camí als de Robert Moreno i va permetre a Sergio Ramos seguir d'homenatge amb el seu gol número 20. El de Camas, que va rebre un reconeixement al seu rècord de partits internacionals guanyats, va poder augmentar el seu compte particular, però va cedir el llançament del segon penal a Morata i Mikel Oyarzabal va viure el millor debut possible amb el 3-0 definitiu, sever correctiu per als de Janne Andersson, ordenats fins al màxim, però que també van pagar la seva falta d'ambició ofensiva, amb només un xut a porta en tot el partit i que es queden ja a cinc punts del lideratge.

Espanya es va trobar amb el guió esperat i les úniques sorpreses van ser al seu onze, amb Kepa de nou a la porteria, Fabián Ruiz al costat de Busquets i Parejo al mig del camp i molta mobilitat a dalt amb Rodrigo de referència i Isco i Asensio arrencant des de l'esquerra i dreta, en comptes de Morata. Suècia, per la seva banda, va decidir ficar-se enrere amb els seus onze homes i deixar la iniciativa als locals per amenaçar de sortir amb ràpids contraatacs.