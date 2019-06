Anna Quintana: S'acomiada una llegenda

Anna Quintana, capitana del CPA Olot i autèntica llegenda d'aquest club i del patinatge gironí, es retira. Ho va anunciar ahir en una entrevista a Ràdio Olot, on va confessar que posarà punt final a la seva prolífica carrera (més de 80 medalles) el proper 14 de juliol, quan s'acabin els Roller Games de Barcelona. Amb 33 anys, assegura, «és el moment» de penjar els patins, almenys amb l'exigència que els ha dut durant bona part de la seva vida. Quintana és l'única integrant de l'equip que hi és des que es va formar i va començar a competir l'any 2000, en un campionat de Girona celebrat precisament a Olot. Des d'aleshores els èxits no han parat de ploure-li, en què destaquen els 12 ors en campionats del món (i dues plates i un bronze), 13 europeus (i una plata i un bronze) i 14 campionats d'Espanya. L'única competició que s'ha perdut és el campionat d'Europa de 2014, per lesió.

«Després de 30 anys ja en feia algun que pensava que algun dia havia d'arribar aquest moment, però sempre em deixava portar per la passió i seguia endavant. Aquest any la frase de la meva mare dient-me que ella creia que era el moment directament em va fer obrir els ulls i veure que sí, que és el moment», argumenta la patinadora garrotxina. Dissabte passat, de fet, ja va ser una de les protagonistes del festival de final de temporada del CPA Olot, on va rebre el Memorial Monsita Casadellà. «Si hagués de destacar algun moment de tots aquests anys diria la primera medalla en un Mundial, tot i que no va ser un or, a l'Argentina, per la inexperiència que teníem, i no érem conscients que havíem fet una cosa increïble. I també el de Reus, perquè va ser com patinar a casa», va explicar.

Ara el gran repte d'Anna Quintana és al Palau Sant Jordi de Barcelona a un mes vista. El proper diumenge 14 de juliol, en l'última prova dels Roller Games, s'hi disputarà el Mundial de grups de xou. La previsió és que la instal·lació estigui plena de gom a gom, i l'anunci que la capitana del CPA Olot hi competirà per última vegada hi afegirà emotivitat. Les garrotxines, que aquest 2019 presenten el disc No em tallis les ales, han sigut subcampiones, per darrere del CPA Girona, en els campionats de Girona, Catalunya i Espanya. I a l'Europeu, on també van guanyar les de Nuri Soler, es van haver de conformar amb un quart lloc. Ricard Planiol i Esther Fàbrega, amb la resta de l'equip, estant treballant per perfeccionar el ball i aconseguir que al Mundial s'hi vegi l'execució més perfecta de la temporada, que els pugui valer per lluitar per l'or i donar el millor comiat a la seva capitana.