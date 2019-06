Cayetano Pérez: «La qualitat de vida de Girona fa que moltes jugadores vulguin venir a l'Uni»

Fa unes setmanes, Magali Mendy va trucar a Èric Surís per sondejar la possibilitat de tornar a Fontajau. L'escorta francesa tenia contracte per a una temporada més amb el Villeneuve, amb qui aquest any ha fet molt bons números a l'Eurolliga (15 punts per partit), que ha acabat trencant. Mendy tornarà a l'Spar Citylift Girona, l'equip que fa dues temporades la va posar a l'aparador del bàsquet d'elit quan, amb 27 anys, encara no havia jugat a la Primera Divisió del seu país abans que Pere Puig li donés una oportunitat en veure els seus números a l'Avenir Chartres de la Segona Divisió francesa. L'estiu passat, l'Uni no va poder renovar Mendy, que amb Shante Evans, una altra de les peces destacades de fa dos cursos a Fontajau, va marxar al Villeneuve, que els oferia la possibilitat de jugar l'Eurolliga i unes fitxes per sobre del que pot pagar l'Spar Citylif Girona. Ara, en canvi, ha estat Mendy la que ha volgut tornar.

«La situació ha canviat, tradicionalment cada estiu ens costava molt retenir les jugadores, que veien l'Uni com un aparador per marxar a clubs que els oferien millors contractes; mentre que ara ens trobem que són elles les que volen venir perquè veuen que som un club que va creixent cada any i també per la qualitat de vida de Girona, on es troben molt a gust», explica el president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, que relaciona el cas de Mendy amb el de Sonja Petrovic. Una estrella de l'Eurolliga que, tot i tenir molt millors ofertes econòmiques, «ha prioritzat temes familiars per viure a Girona, on, encara que potser no ho valorem tant perquè hi estem acostumats, la gent de fora veu que s'hi viu molt bé, a prop del mar, de la muntanya, de França i amb bona gastronomia, i una gent molt respectuosa, que deixem tranquils els que venen a viure aquí».

Sonja Petrovic i Magali Mendy, igual que Araújo, Elonu o les jugadores que han renovat, tindran bons contractes a Girona, però moltes -i el cas de la sèrbia, que ha estat els últims anys al Dinamo de Kursk, és molt evident- guanyarien bastants més diners lluny de Girona. «Hem estat molt clars amb les jugadores, parlant sempre amb les cartes sobre la taula, perquè nosaltres no anem mai més enllà d'on podem arribar per no posar en perill la sostenibilitat del projecte», assegura Pérez, que, tot i el nom i la quantitat de fitxatges que està fent l'Uni, que tindrà una plantilla d'onze jugadores per encarar el repte de l'Eurolliga, recorda que «no ens hem passat del pressupost que teníem». Un pressupost que, per donar per tancada la plantilla, encara ha de ser suficient per fitxar una última peça en un joc exterior d'autèntic luxe i una cinc pura per complementar-se amb Nadia Colhado. De moment, Èric Surís compta amb nou jugadores confirmades: Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch, Magali Mendy, Helena Oma, Sonja Petrovic, Adaora Elonu, María Araújo i Nadia Colhado.