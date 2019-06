El gironí Santi Martínez, campió d'Espanya absolut d'halterofília

L'aixecador gironí Santi Martínez es va proclamar campió d'Espanya absolut d'halterofília en la categoria de 102 quilos als seus 40 anys després d'haver-se retirat l'any 2008 per desavinences amb la federació. Competint pel club esportiu dels Mossos d'Esquadra, Martínez va aixecar 145 quilos en arrencanda i 170 en dos temps per un total olímpic de 315 quilos.

Santi Martínez era el participant més veterà del Campionat d'Espanya i, amb la seva victòria, es va convertir en el primer aixecador que ha aconseguit guanyar en el mateix any l'estatal absolut i el màster. En total, el gironí ha guanyat 20 títols de campió d'Espanya en diferents categories.

Per la seva banda, la gironina Laia Pérez es va proclamar subcampiona d'Espanya en la categoria de 49 quilos. Pérez, que és practicant tant de crossfit (Crossfit Girona) com d'halterofilia (Club Halterofília Salt), va aixecar 58 quilos en arrencada i 71 quilos en dos temps per un total olómpic de 129. Era la tercera vegada que Pérez participava en un Campionat d'Espanya absolut i fa un mes va guanyar el Campionat de Catalunya a Sabadell.