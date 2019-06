El Gos del Tet marca el camí de la UE Fornells

na vella història de Fornells de la Selva explica que, el segle passat, al Mas Pou del veïnat de la Barceloneta, hi havia un gos que anava tot sol fins al centre del poble a fer la compra. Els amos del Mas Pou li lligaven un cabàs amb la llista de la compra i els diners, i quan arribava a Can Tonet, actualment carnisseria i en aquella època també botiga de queviures i hostal, el propietari de l'establiment hi posava a dins els productes de la llista i el canvi. Mai, ningú que no fos els propietaris del Mas Pou o de la botiga va obrir aquell cabàs.

El Gos del Tet té un monòlit en el seu rècord dins del Mas Pou i, des d'aquest cap de setmana, també és la nova mascota de la Unió Esportiva Fornells. El club de futbol local va celebrar dissabte el sopar de cloenda de la temporada amb un sopar al pavelló amb gairebé 800 persones que, per sorpresa de molts, es van trobar amb la presència del Gos del Tet vestit amb la samarreta del club. El Fornells mou al voltant de 350 jugadors repartits en els seus 22 equips entre els de preescoleta i el conjunt de Tercera Catalana.