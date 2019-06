L'Olot obrirà els entrenaments de pretemporada el 17 de juliol

Després d'un mes des que va acabar la temporada, l'Olot ja ha posat data a l'inici del proper curs. Serà el dimecres 17 de juliol quan l'equip de Raúl Garrido tornarà als entrenaments per preparar la sisena temporada de la seva història a Segona B, i la tercera consecutiva a la categoria de bronze. Les dates i els rivals dels partits de pretemporada encara s'han d'acabar de perfilar però s'anunciaran en breus.

Aquest últim mes ha estat mogut a les oficines olotines. Més de la meitat de la plantilla finalitzava contracte i el secretari tècnic, Sergi Raset, es va reunir la setmana passada amb tots ells per prendre una decisió sobre el seu futur. Durant la temporada ja es van anunciar les renovacions de Roger Barnils, Albert Blázquez i Hèctor Simón, als quals s'han sumat en les últimes setmanes Pol Ballesté, Jordi Masó i Pedro del Campo. També tenen contracte vigent Alan Baró, Eloi Amagat, Lluís Aspar, Alfredo, Pep Chavarría i Joel Arumí, juvenil que ha estat cedit a la Damm aquest últim curs.

Per ara, són set els jugadors dels quals encara s'ha d'anunciar el futur: Xavi Ginard, Carles Mas, Guzmán, Marc Mas, José Martínez, Jordi Xumetra i Guillem Sacrest, porter format a la pedrera volcànica que ha tingut una cessió poc profitosa al Manlleu. Per altra banda, també s'ha anunciat la primera baixa: Marc Cosme. El davanter valencià no entrava en els plans del club, que té una premissa clara per a aquest estiu: renovar la parcel·la ofensiva de l'equip per fer un salt de qualitat a la plantilla.

Aquesta serà la tercera temporada consecutiva de l'Olot a Segona B de les sis totals en les quals ha competit a la categoria de bronze i la segona que Raúl Garrido podrà preparar des de l'estiu. De fa dues temporades a la passada hi va haver un gran salt qualitatiu de joc, resultats i sensacions en l'equip i s'espera que aquesta temporada 2019/20 l'Olot pugui fer un pas endavant com a club i deixi de ser un equip que lluiti per la permanència per buscar reptes més ambiciosos.