Salva Puig serà l'entrenador del Sarrià en el debut a Plata

Salva Puig serà l'entrenador del Sarrià en l'estrena a Divisió d'Honor Plata. La directiva ha escollit, finalment, aquest exjugador del Barça i el Granollers a la Lliga Asobal, de 39 anys, que ha dirigit les últimes temporades el Calella a Lliga Catalana. Precisament aquest curs ha fregat l'ascens a Primera Nacional amb els maresmencs, però en va quedar fora per culpa de l'average en una fase disputada al seu pavelló.

A Sarrià valoren les ganes i l'ambició de Salva Puig per seguir creixent com a tècnic. Després d'aquesta etapa a Calella l'exjugador buscava un repte de més categoria i ara tindrà l'oportunitat d'estrenar-se a la segona divisió de l'handbol espanyol. Puig relleva el tàndem format per Pere Coll i Jordi de Toro, que dilluns va comunicar a la junta que no podria seguir a la banqueta.