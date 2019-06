Sergi Romero, Canal, Ritxi i Vilanova deixen el Figueres i miren a Peralada

«Les altes expectatives econòmiques» de Sergi Romero, Albert Canal, Ritxi Mercader i Èric Vilanova fan impossible la seva continuïtat al Figueres i apunten ara al Peralada, que el curs que ve tornarà a competir a Tercera. Els quatre capitans acaben contracte i si bé eren una prioritat en la llista de renovacions, després de setmanes de negociació la Unió els ha donat per perduts. «Un dels primers objectius a l'hora de planificar la propera temporada ha estat assegurar la continuïtat dels quatre capitans, Sergi Romero, Albert Canal, Ritxi Mercader i Èric Vilanova, i per aquest motiu se'ls ha ofert una renovació a l'alça. Malgrat ser una proposta econòmica molt elevada, aquesta no ha satisfet les altes expectatives econòmiques dels jugadors», exposava el Figueres en un comunicat.

Segons la Unió «davant la possibilitat de posar en risc l'estabilitat econòmica del club si s'acceptaven lespretensions dels esmentats jugadors, l'àrea esportiva s'ha vist obligada a donar per tancades les converses de renovació sense haver pogut arribar a un acord amb ells. Malgrat que amb alguns d'aquests jugadors el club havia arribat a un preacord econòmic, tots quatre han fet un front comú per condicionar les exigències econòmiques dels altres, fet que ha estat del tot inacceptable per a una entitat que mai ha deixat de complir amb ells». En paraules del president, Narcís Bardalet, «el rigor econòmic és sagrat, no podem posar en risc el club».

El futur més immediat dels encara quatre capitans del Figueres apunta a Peralada, que està confeccionant un equip, al marge del Girona, per competir a Tercera després del descens d'aquest curs. Nitus Santos, recuperat com a director esportiu del club, també podria comptar amb Uri Santos, que aquest any ha jugat al Girona C, a Primera Catalana. De moment el club només ha anunciat que el tècnic de la propera temporada serà el jove Albert Carbó, provinent del futbol base del Figueres, mentre negocia els termes de la ruptura de la filiació amb el Girona FC. Diumenge al migdia el club ha convocat una assemblea de socis per donar detalls de la situació. El Figueres també ha anunciat aquesta setmana l'arribada d'Arnau Liesa com a nou coordinador de futbol 11 del club. S'encarregava del projecte esportiu del futbol base del Peralada des del maig de 2017.