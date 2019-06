El Nàstic anuncia que el porter Isaac Becerra queda lliure

Amb el descens a Segona B a Tarragona hi haurà una forta sacsejada a la plantilla. D'entrada Sergi Parés és el nou director esportiu i Xavi Bartolo, el nou entrenador. Tots dos procedeixen del Reus. A més a més, el club ja ha fet oficial la llista de jugadors que no continuaran perquè acaben contracte o perquè queden lliures arran del descens. És el cas de l'exporter del Girona Isaac Becerra que havia signat per a tres temporades l'estiu passat. A més a més, Sebas Coris acaba la seva cessió i tornarà a la disciplina del Girona, amb qui té contracte.