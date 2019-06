Els Roller Games tindran 4.120 participants de 81 països diferents

Els World Roller Games 2019 són el major esdeveniment esportiu que acull Barcelona des de la celebració dels Jocs Olímpics de 1992, fa 27 anys. Del 4 al 14 de juliol (i des del dia 29 de juny en categoria júnior) se celebraran a la capital catalana els Campionats del Món de Roller i Skateboard en 11 disciplines: Alpí, Artístic, Roller Freestyle, Descens, Inline Freestyle, Hoquei Línia, Hoquei Patins, Roller Derby, Escúter, Velocitat i Skateboard. La cita congregarà un total de 4.120 esportistes procedents de 81 països que disputaran un total de 128 proves en 13 seus de competició.

El programa esportiu dels World Roller Games s'estendrà per diverses instal·lacions emblemàtiques de la ciutat, com el Palau Sant Jordi i l'Anella Olímpica, així com per subseus de la província, com Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Sant Cugat del Vallès i Terrassa.