Toni Espinosa es torna a retirar i no continuarà jugant amb el CEB Girona

Toni Espinosa no continuarà jugant la temporada vinent amb el CEB Girona a Copa Catalunya. Amb 47 anys, l'històric excapità del CB Girona havia tornat a jugar aquest curs dotze anys després de la seva retirada amb l'Akasvayu Girona i que es pengés la samarreta al pavelló de Fontajau. Les ganes d'ajudar el club a ser competitius a Copa Catalunya i la possibilitat de jugar amb el seu fill de 21 anys, Toni Espinosa, van portar el pivot de l'Escala a fer el pas i tornar a les pistes. Espinosa pare ha rendit a bon nivell i el CEB Girona va quedar-se a un pas de jugar la fase d'ascens a Lliga EBA, La Bisbal el va superar en el frec a frec final, però l'experiència no tindrà continuïtat la temporada vinent. Espinosa ha decidit retirar-se, un altre cop, i no continuarà jugant amb l'equip gironí a Copa Catalunya.

«Gràcies Toni. El papa no seguirà a la pista amb l'equip, per això, li volem donar les GRÀCIES públicament, pel compromís, l'esforç, el sacrifici i l'entrega amb el Copa Catalunya», van explicar ahir a través de les xarxes socials els responsables del CEB Girona sobre la retirada d'un Toni Espinosa que, abans de retirar-se per primer cop, havia jugat 177 partits i 14 temporades a l'ACB.