Viñales sortirà sisè a Montmeló

El pilot alt-empordanès Maverick Viñales sortirà demà des de la sisena posició al Gran Premi de Catalunya. Viñales, que havia estat el tercer pilot més ràpid, ha rebut una penalització de tres posicions per part de l'organització.

El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha aconseguit la seva segona millor classificació de la temporada del seu debut en el mundial de Moto GP en ser el més ràpid per davant de Marc Márquez, que s'ha quedat a quinze centèsimes, en la segona classificació per al Gran Premi de Catalunya al circuit Barcelona-Catalunya de Montmeló.

Quartararo ha rodat en 1:39.484 i ha superat per quinze mil·lèsimes de segon Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V).

Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) ha marcat el millor temps en la primera classificació en el seu segon gir al traçat català i en el tercer se n'ha anat a terra al revolt cinc, encara que ha recuperat molt ràpidament la moto per intentar reparar-la com més aviat millor i defensar el seu pas a la segona classificació, en la que aleshores era protagonista al costat del català Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Pel darrere els ha superat a tots dos el nipó Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), tot i que encara amb més de vuit minuts d'entrenament classificatori pel davant en els que l'italià Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) - que en els tercers lliures ha patit una forta caiguda que l'ha enviat directament a la clínica del circuit, on no se li han apreciat lesions llevat d'una forta contusió -, ha aconseguit rodar en 1:39.727 per posar-se primer, pel davant d'un Joan Mir (Suzuki GSX RR) que en la seva setena volta s'ha posat segon.