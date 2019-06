El Reial Madrid fitxa el japonès Takefusa Kubo

El Reial Madrid va anunciar ahir la contractació per al seu filial, el Castella, del jove migcampista japonès Takefusa Kubo. Un internacional absolut tot i tenir només 18 anys que va passar ara fa uns anys (del 2011 al 2015) per la pedrera del Barça. Kubo arriba procedent del FC Tòquio del seu país, on aquesta temporada ha disputat un total de 16 partits en els quals ha marcat 5 gols. A més, fa pocs dies va debutar amb la selecció absoluta del Japó en un amistós amb el Salvador.