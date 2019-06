El Figueres fitxa el davanter Pepu Soler, «pitxitxi» de Primera Catalana

El Figueres està vivint un mes ben mogut, marcat per les altes i les baixes de la plantilla que tindrà Xavi Agustí la temporada vinent. Malgrat la fuita de jugadors, molts d'ells peces clau dins del terreny de joc i del vestidor, el club blanc-i-blau va anunciar ahir un fitxatge d'impacte. Es tracta del davanter Josep Soler Pepu, que arriba procedent del Palamós –l'últim equip que va dirigir el nou gerent Javi Salamero– amb qui ha aconseguit erigir-se com a màxim golejador de Primera Catalana. Aquest curs, el de Bellcaire d'Empordà va marcar 23 gols en 32 partits en la seva estrena a la categoria.

El jugador, de 23 anys, ha tingut un paper destacat sota les ordres de Salamero al Palamós juntament amb Genís Balaguer, que va ser el primer reforç en arribar a Vilatenim. L'arribada d'ambdós futbolistes se suma a la de Carles Gallardo, que va ser la segona incorporació i aquesta temporada també ha jugat a Primera Catalana amb el Banyoles. La direcció esportiva continua treballant per a més incorporacions.

En canvi, els figuerencs han vist les sortides dels quatre capitans Sergi Romero, Albert Canal, Ritxi Mercader i Èric Vilanova, que apunten al Peralada d'Albert Carbó. A més de Joan Pons, Èric Torres, Álvaro, Hostench i Xavi Ferrón.