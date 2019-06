El Peralada fitxa Sergi Romero i Ritxi Mercader

El Peralada ha fet oficial aquesta tarda els fitxatges de Sergi Romero i Ritxi Mercader, que s'incorporen al nou equip d'Albert Carbó. Els dos excapitans del Figueres segueixen el camí d'Èric Vilanova i tot apunta que Albert Canal i Xavi Ferrón també els acompanyaran després d'haver decidit no renovar amb el club blanc-i-blau.

Després del trencament de filiació amb el Girona, els xampanyers continuen treballant per confeccionar la plantilla des de zero. El pròxim dimecres dia 19 de juny, la Junta Directiva del Peralada ha convocat una Assemblea Extraordinària a les 20:30 hores al Municipal per tractar l'acord de rescissió del contracte amb el club de Montilivi.