Quarta victòria de Márquez, que augmenta el seu avantatge en el mundial

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) s'ha adjudicat la quarta victòria de la temporada guanyant amb autoritat el Gran Premi de Catalunya de Moto GP que s'ha disputat al circuit de Barcelona-Catalunya a la localitat del Montmeló, amb la qual augmenta el seu avantatge en la classificació provisional del mundial.

Darrere Márquez, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha aconseguit la segona posició, el seu primer podi en la temporada del debut en la categoria de Moto GP, amb l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19), tercer.

Márquez té ara 37 punts d'avantatge sobre l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) i 39 respecte al seu compatriota Àlex Rins (Suzuki GSX RR).

Dovizioso, des de la cinquena posició en la segona línia, ha aprofitat el cavallet amb la roda davantera que ha fet el pilot de Repsol Honda, Marc Márquez, per arribar líder a l'apurada de final de recta, per davant del de Cervera i de l'autor de la "pole position", el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Des de més enrere, des de la sisena posició complint una penalització de tres posicions, ha arribat fins a la segona plaça el català Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) i Jorge Lorenzo, el segon dels pilots de Repsol Honda, també ha sortit bé per completar la primera volta en la quarta plaça, encara que poc després ha protagonitzat l'accident de la carrera.

Lorenzo se n'ha anat a terra al revolt deu quan intentava ficar-se per dins la trajectòria quan Márquez avança a Dovizioso, que no pot evitar que en caure s'emporti per davant l'italià i també Maverick Viñales - qui per tercera vegada aquesta temporada acaba fora de carrera per culpa d'un altre pilot -, mentre que Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) no pot evitar la seva moto i acaba també a terra.

Quatre de les principals figures de la carrera estaven ja fora pel colossal error de Jorge Lorenzo, i Marc Márquez, sempre atent, ja era líder de la carrera amb més d'un segon d'avantatge sobre l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19), que encapçalava un grup en el qual també hi havia Fabio Quartararo, Alex Rins (Suzuki GSX RR), Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) i Joan Mir (Suzuki GSX RR), entre d'altres.

Una volta ràpida en el quart gir (1:40.723) ha permès a Márquez augmentar el seu avantatge en la classificació fins a 1,7 segons, que ha tornat a repetir en la següent (1:40.507) per portar la diferència fins a 2,2 segons.

La solidesa al capdavant de la prova del pilot de Repsol Honda no ha deixat dubtes sobre qui ocuparia el lloc més alt del podi a Barcelona, llevat que una avaria o un error el deixessin fora de carrera, però dècima a dècima, Marc Márquez s'ha anat distanciant de tots els seus rivals.

El català Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ha estat una altra de les baixes de la carrera en veure's involucrat en un incident per impacte amb el seu company d'equip, el britànic Bradley Smith - que ha acabar per terra -, encara que ha pogut arribar sobre la seva moto fins al taller per requerir l'ajuda dels membres del seu equip per baixar de la moto amb evidents molèsties a la seva cama esquerra, la que ha rebre l'impacte de la moto de l'anglès.

Al davant, darrere de Marc Márquez, s'han quedat Danilo Petrucci, Alex Rins i Fabio Quartararo lluitant per la segona plaça, amb un altre duo una mica més enrere, el format per Jack Miller i Joan Mir.

Rins ha esperat la seva oportunitat i en el catorzè gir ha avançat per primera vegada Petrucci per intentar posar terra pel mig mentre a darrere Miller havia "enganxat" amb Quartararo, al qual ha superat poc després, però el francès li ha tornar l'acció ràpidament per recupera la quarta plaça.

A menys de sis voltes del final, Rins ha comès un error que l'ha fet sortir de la pista sense arribar a caure, a final de recta, per tornar a l'asfalt darrere de Miller i Mir. Pocs metres més endavant el britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), que anava amb ells, no ha pogut evitar la caiguda en passar-se de frenada en un revolt.

Ferm en el lideratge, Marc Márquez ha travessat la línia de meta primer en la que era la seva quaranta-vuitena victòria en Moto GP i la setanta-quatrena de la seva carrera esportiva, per davant d'un Fabio Quartararo que ha aprofitat l'error de Rins per consolidar la segona plaça malgrat els esforços de Petrucci per evitar-ho.

Pel darrere, Alex Rins ha superar el seu company d'equip Joan Mir per ser cinquè a quatre voltes del final i amb Jack Miller en el seu punt de mira, al qual ha avançat en l'última volta per signar la quarta plaça, per davant del propi Jack Miller i del seu company d'equip Joan Mir.

Amb tretze pilots en pista, Pol Espargaró (KTM RC 16) ha acabar setè, amb Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19), novè.