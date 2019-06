Deportivo i Mallorca, a la final per pujar a Primera

Deportivo o Mallorca. No hi ha més. Un o altre equip jugarà la temporada vinent a la Primera Divisió. Són els dos supervivents de les semifinals del play-off per pujar a la màxima categoria del futbol estatal. Si el conjunt gallec feia els deures el dissabte, ahir li va tocar el torn a l'equip balear. Va sobreviure al Carlos Belmonte, fent bo el 2-0 de l'anada i tot i caure per la mínima es classifica per a la final. El primer duel, aquest dijous vinent a Riazor, a partir de les 9 de la nit. El mateix horari del matx de tornada, previst per diumenge a Son Moix. D'aquesta manera, Màlaga i Albacete han quedat eliminats, motiu pel qual aquest proper curs es veuran les cares amb el Girona perquè compartiran categoria.

Una divisió, la Segona A, que busca dos inquilins més. Hi ha quatre candidats per a les dues places vacants. Es tracta de l'Hèrcules, Ponferradina, Atlètic Balears i Mirandés. Els dos primers van accedir a l'última ronda del play-off aquest dissabte, deixant fora de combat l'UD Logronyès i el Cartagena, respectivament. Ahir els va arribar el torn als altres dos. L'Atlètic Balears venia amb un 0-0 de Melilla, així que estava obligat a guanyar. Una derrota o un empat amb gols el deixava fora. Se'n va sortir i va imposar-se per la mínima gràcies a una diana de Nuha Marong, amb passat al Llagostera, a la primera part. Més heroïca va ser la classifiació del Mirandés. Es presentava al Nuevo Colombino amb un lleuger avantatge, que va ser neutralitzat quan Caye Quintana va fer l'1-0. Semblava que el partit s'encaminava cap a la pròrroga però al temps de descompte Paris Adot va anotar l'empat definitiu (1-1). Les eliminatòries finals les disputaran Hèrcules i Ponferradina (s'ha de sortejar el factor camp) i Mirandés i Balears, amb tornada a Anduva.

El Prat continua ben viu

Botxí del Ceuta a la primera eliminatòria, el Prat continua amb pas ferm el seu camí per tornar a Segona B i ahir es va desfer del Tamaraceite canari. Necessitava marcar l'equip de Pedro Dólera després del 0-0 de l'anada i no només ho va fer, sinó que es va acabar imposant per 0-1 gràcies a un gol de Raillo a la segona meitat. Al darrer minut, el porter Andrés Díez (amb passat al Girona) va aturar un penal. Ara li queda superar una última eliminatòria per confirmar que la temporada vinent serà de bronze.