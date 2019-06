Gran final de temporada a Sarrià

Amb el títol de la Lliga i l'ascens a Divisió d'Honor Plata a la butxaca, el Sarrià va tancar ahir la temporada superant La Roca (30-25) en la final de la Copa Catalana disputada al seu pavelló. «Guanyar la Copa Catalana aquí és la cirereta d'una gran temporada», va dir Pere Coll després del que va ser el seu darrer partit a la banqueta del Sarrià perquè, per motius laborals, no podria asssumir les exigències d'entrenar en una categoria gairebé professional com la Divisió d'Honor Plata. L'exjugador de Barça i Granollers Salva Puig serà el seu substitut i, en competició oficial, s'estrenarà en la semifinal de la Supercopa de Catalunya que enfrontarà el Sarrià amb, precisament, Barça o Granollers.

La Roca havia guanyat el Sarrià en els dos partits que havien jugat a la Lliga, però avui l'equip de Pere Coll, en el que ha estat el seu últim equip a la banqueta, s'ha emportat la victòria anant sempre per davant tot i que els vallesans només perdien de dos gols a manca d'un minut per al final. «Ens hem tret l'espina que encara no havíem pogut guanyar La Roca», va dir Coll, que va veure una final igualada en «nosaltres hem anat sempre per davant, però en la qual ells ens atrapaven ràpidament i teníem problemes al pivot, però hem pogut arreglar-ho per sortir al contraatac; ha estat important sortir forts en defensa a la segona part per obrir l'escletxa de gols».

El títol de la Copa Catalana va rubricar una gran temporada que, segons Pere Coll, no es va planificar amb l'objectiu de l'ascens: «No era l'objectiu. Vam muntar l'equip pensant que el podríem agafar nosaltres, però que marxés Josep Espar va ser una gerra d'aigua freda. A poc a poc vam anar guanyant partits i hi vam creure».