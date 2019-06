Lorenzo fa caure Viñales, Dovizioso i Rossi i facilita la victòria de Marc Márquez

El mallorquí Jorge Lorenzo literalment va desembarassar el camí al seu company d'equip Marc Márquez cap a la seva quarta victòria de la temporada, en el Gran Premi de Catalunya de Moto GP. Encara que soni dur i una mica mordaç, aquesta va ser la clau del Gran Premi de Catalunya pel que es va veure que en els entrenaments, el desgast dels pneumàtics i l'estratègia en l'elecció havia de ser decisiva per a una cursa que tots auguraven dura, però que al final no ho va ser i es va convertir en una passejada triomfal de Marc Márquez.

El pilot de Cervera no va poder controlar tot el potencial de la seva Honda amb l'electrònica i fins a dues vegades se li va aixecar la roda davantera de la moto obligant el sistema a «tallar encesa2 per recuperar l'adherència amb l'asfalt, una circumstància que va propiciar que Andrea Dovizioso, amb una sortida gairebé perfecta pilotant la seva Ducati D des de la segona línia, es col·loqués líder, efímer, però líder. A la segona volta, Márquez va intentar recuperar el lideratge en el sempre compromès revolt deu per començar a marcar el seu propi ritme i fer la selecció definitiva, però la selecció, la va fer Jorge Lorenzo, qui en una maniobra, per a alguns de principiant i per a altres d'esbojarrat, va intentar avançar en el mateix instant i al mateix punt no només Dovizioso, sinó també Rossi iViñales.

Lorenzo va entrar molt «colat», va perdre adherència al tren davanter i es va emportar Dovizioso, que, en la seva caigudada, es va emportar per davant Maverick Viñales que anava per fora, mentre que la moto de Lorenzo, en la seva trajectòria a desenfrenada per l'escapatòria, va envestir Valentino Rossi.

Allà es va acabar la cursa. Márquez sol i destacat per davant, la resta esquivant motos i pilots i la carrera, llevat d'error, sentenciada. Fabio Quartararo es va quedar sense el rècord de precocitat de victòria en Moto GP, però va pujar per primera vegada al podi després de doblegar un pletòric Danilo Petrucci encara animat per la seva victòria a Mugello, i Alex Rins, que volia optar a la victòria, va cometre un error que el va allunyar, fins i tot, del podi.



Àlex Márquez i Marcos Ramírez

En Moto 2, estratègia perfecta d'Àlex Márque que va saber esperar el moment perfecte per a, després de conservar pneumàtics en les primeres voltes, atacar el seu únic rival per la victòria, el suís Thomas Luthi mentre que els nervis feien efecte en el líder del mundial, l'italià Lorenzo Baldasarri que es quedava sense puntuar en caure. En Moto 3, primera victòria de l'any per a Marcos Ramírez amb Aarón Canet en segona posició i consolidant el seu lideratge en el mundial.