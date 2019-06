Olot viurà l'estrena de Xavi a la banqueta de l'Al Sadd

Els primers passos com a entrenador de l'exmigcampista del Barça Xavi Hernández seran a La Garrotxa. Xavi ha penjat les botes amb l'Al Saad de Qatar on la temporada vinent començarà la seva carrera com a entrenador i, aquest matí, l'Olot ha confirmat que l'equip qatarí jugarà un amistós al seu estadi el dimecres 24 de juliol aprofitant que estaran fent una estada de pretemporada a les instal·lacions de Royalverd a La Vall d'en Bas.