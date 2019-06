El Barça perd un partit que tenia guanyat i es queda sense marge d'error

El Reial Madrid va col·locar el 2-0 favorable a la final de la Lliga Endesa després d'aconseguir una espectacular victòria al WiZink Center (81-80), on un triple de Jayce Carroll (25 punts) a falta de dos segons va culminar una increïble remuntada, després que el seu equip aixequés nou punts anotant el doble en poc més de tres minuts. El campió semblava condemnat a falta de tres minuts (63-72), però mai va perdre la fe i va acabar sorprenent un Barça que semblava tenir la feina feta gràcies a la inspiració ofensiva de Thomas Heurtel (30 punts). Quan tot semblava perdut per als locals, Llull va fallar un tir llure, Rudy va capturar el rebot, va donar la pilota a Llull i aquest a Carroll, que va fintar Claver per llançar des del triple completament sol. El franctirador de Laramie no va fallar i va provocar el deliri al pavelló.