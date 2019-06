Palamós i Olot acolliran l'estrena a les banquetes de Xavi Hernández

A principis del passat mes de maig, Xavi Hernández va decidir posar el punt i final a la seva carrera. L'egarenc, tota una institució en el món del futbol amb un passat recent ben llorejat tant al Barça com a la selecció espanyola, es retirava a l'Al Sadd del Qatar, el seu darrer club i on hi jugava des del 2015. Amb 39 anys, tenia molt clar quin era el següent pas. Canviar la gespa per la banqueta. I així serà. A partir d'aquesta temporada vinent, Xavi entrenarà el mateix Al Saad en la que serà la seva primera experiència com a tècnic. Curiosament, els seus dos primers partits seran a terres gironines i ben aviat.

Aquest mes vinent, el club de Doha farà una estada d'uns dies a les instal·lacions que RoyalVerd té a la Vall d'en Bas. Hi arribarà el 15 de juliol i, a banda dels entrenaments pertinents d'aquestes alçades de la pel·lícula, també hi ha un parell d'amistosos confirmats. Un d'ells, amb la Unió Esportiva Olot. Club que ahir al migdia s'avançava i anunciava que un i altre equip es veurien les cares el proper dimecres 24 de juliol al vespre, en un horari encara per confirmar. En un primer moment s'assenyalava aquest enfrontament com el debut de Xavi Hernández a les banquetes. Però no serà exactament així. Uns dies abans, l'Al Sadd jugarà el seu primer partit de pretemporada. El dia 21 s'enfrontarà al Palamós de Joan Mármol a l'estadi Municipal Palamós-Costa Brava. Això sí, amb ben pocs dies de diferència, Xavi s'estrenarà com a entrenador a la demarcació de Girona.

El Palamós, a part de jugar amb l'Al Sadd, també està negociant la possibilitat d'enfrontar-se a l'Espanyol. D'altra banda, al mateix escenari hi ha la possibilitat que es jugui un Toulouse-Al-Arabi Sports Club de Doha, on hi entrena Jordi Condom.