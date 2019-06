El Salt Gimnàstic mira a Tòquio

En plena celebració del 40è aniversari, el Salt Gimnàstic Club ja ha celebrat el títol de la Lliga Iberdrola. Va ser dissabte, a Vic, en una competició que reunia els quatre millors equips d'Espanya i on les gironines, tot i haver-s'hi classificat in extremis després d'una temporada marcada per les lesions, van acabar imposant-se a totes les rivals. Ara la vista del club està posada a Tòquio. Tenir representants en uns Jocs Olímpics és una fita encara inèdita per a l'entitat fundada per Montse Hugas, però cada vegada hi són més a prop. De fet, a un any vista dels Jocs, Hugas pensa que les tres gimnastes del Salt que entrenen al CAR de Madrid amb la selecció espanyola tenen possibilitats d'anar-hi. S'ho jugaran al Mundial de Stuttgart la propera tardor. Allà, les 12 millors seleccions tindran el bitllet per competir al Japó. Si Espanya en queda fora, la missió es complicaria perquè només tindria dret a enviar-hi una gimnasta a la competició individual.

«Podríem veure tres gimnastes del Salt a Tòquio. Però primer Espanya s'hi ha de classificar a l'octubre, fent un bon paper al Mundial, i quedant entre les 12 primeres. És molt difícil anar-hi per equips, però s'està fent un bloc molt sòlid i no descarto que es pugui donar la sorpresa», explicava ahir Montse Hugas. L'ara directora tècnica del club admet que «acabar el 40è aniversari havent aconseguit portar gimnastes als Jocs seria el màxim per a nosaltres» i recorda que Clàudia Vila va estar a punt d'aconseguir-ho el 2012 a Londres. De l'equip campió a la Lliga Iberdrola (Laura Bechdejú, Nora Fernández, Marina González, Sara Coll, Laura Mora, Bonnie Godino, Gina Bou i Carla Manzaneda (més Aida València, que estava lesionada), les gimnastes amb més opcions de ser olímpiques són les tres primeres, perquè ja formen part del dia a dia de la selecció.

Una remuntada emocionant

Sobre el triomf a la Lliga, que tot just aquest any viu la segona edició, Hugas se'n va mostrar molt satisfeta. «Tot és important i aquest títol vol dir que estem fent les coses bé. Sempre dic que és difícil arribar a gran nivell però encara ho és més mantenir-s'hi, perquè les noies passen i les que pugen continuen donant bons resultats. Hem guanyat la Lliga de Primera i hem sigut segones a la de Segona, estem en el bon camí», va subratllar. Aquesta vegada, a més, valora l'esforç que ha representat arribar a la final com a quartes classificades per acabar cantant victòria després d'una espectacular remuntada. «Va ser molt emocionant. L'explosió d'alegria que hi va haver l'he vist poques vegades», afegia la directora tècnica.

El Salt Gimnàstic Club va ser quart a la Lliga l'any passat. Ja van patir la xacra de les lesions i van plantar-se a la final, disputada a Manresa, sense poder completar la formació perquè no els van deixar utilitzar noies del segon equip. Per això Hugas no amaga que «teníem el cor ferit» després que només presentessin tres gimnastes en aparells a Manresa el juny de 2018. Aquesta temporada les lesions han tornat a marcar tendència, però des de la concentració de València han pogut recuperar efectius. Allà, pels pèls, van certificar el bitllet per a la final. I ja se sap que quan tot torna a començar de zero «podia passar de tot».

A Vic el Salt Gimnàstic va anar de menys a més i va acabar emportant-se el títol i 3.000 euros de premi «que ens aniran bé perquè els pares no ho hagin de finançar tot». Tot i el bon paper en general de l'equip gironí, va excel·lir en llum pròpia Laura Bechdejú. Hugas afirma que va estar «sublim» i i admet que fins i tot tècnics d'altres clubs la van felicitar pel bon paper d'aquesta gimnasta.