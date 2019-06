El descans no existeix per a Núria Martínez

El passat mes de febrer, Núria Martínez va arribar a la Copa de Vitòria minvada físicament pel que, pocs dies abans, només semblava un mal gest a l'espatlla, i que acabaria derivant en una torticoli que, amb més o menys dolor, acabaria complicant la vida a la base de Mataró fins a final de temporada. Tot i això, amb un físic privilegiat als seus 35 anys, Núria Martínez no es va perdre ni un sol partit i va ser clau, jugant sempre amb proteccions a l'espatlla, en la històrica trajectòria de l'Spar Citylift Girona a l'Eurocup i en el títol de Lliga en superar el Perfumerías Avenida a la final.

Una temporada dura que, en principi, havia portat Núria Martínez a no competir aquest estiu amb la selecció espanyola sub-23 de 3x3, que entrena la figuerenca Anna Junyer. L'estiu passat, quan la veterana base de l'Uni ja va descansar poc, Núria Martínez va guanyar la medalla de bronze en l'Europeu de 3x3 a Romania i va ser setena en el Mundial de Filipines fent equip amb Aitana Cuevas, Paula Palomares i Vega Gimeno. Això quan no jugava 3x3 per Catalunya amb amigues o amb alguna llavors companya d'equip com la gironina Laura Roig. «El 3x3 ha estat un descobriment. Quan descobreixes una cosa nova t'esforces per fer-ho, i això és el que m'ha passat. És un bàsquet més físic, més ràpid que el bàsquet de cinc; m'ha agradat molt jugar-lo aquest estiu i m'hi he enganxat bastant», explicava Núria Martínez a començaments de temporada sobre una experiència, jugar el 3x3 que la FIBA promou per ser nou esport olímpic, al qual finalment ha tornat aquest estiu. Sense Núria Martínez, Anna Junyer havia reclutat Sandra Ygueravide, campiona aquesta temporada de l'Eurocup amb l'Orenburg, per completar l'equip al costat de les habituals Cuevas, Gimeno i Palomares. Però amb els problemes físics cada cop més enterrats en la memòria, Núria Martínez continuava amb fam de competir. Amb ganes de tornar al 3x3. La setmana passada es va saber que la base de l'Spar Citylift Girona era una de les escollides per jugar el 3x3 i els Jocs Europeus de Minsk (Bielorússia) al costat de Yurena Díaz, Marta Canella i Nogaye Lo.

Però, finalment, Núria Martínez ha canviat Minsk i els Jocs Europeus per Amsterdam i la Copa del Món perquè, en la preparació per a la cita holandesa, Paula Palomares es va lesionar i Anna Junyer va cridar la base d de l'Uni perquè s'afegís a Ygueravide, Cuevas i Gimeno. Ahir, en la primera jornada de la competició, Espanya va guanyar els seus dos partits: 14-21 contra la República Txeca (9 punts de Cuevas, 5 d'Ygueravide, 4 de Gimeno i 3 de Martínez) i 22-8 contra Iran (8 punts de Cuevas i Ygueravide, 4 de Gimeno i 2 de Martínez). Avui, Espanya no juga i demà s'enfrontarà a Mongòlia i a Romania per tancar la primera fase.