L'Olot espera resposta a les ofertes de renovació

La setmana passada s'anunciava que el 17 de juliol els jugadors de l'Olot tornarien als entrenaments. Dilluns també es va fer oficial el primer amistós, que es jugarà dimecres 24 de juliol davant l'Al-Sadd qatarí, entrenat per Xavi Hernández. A menys d'un mes de l'inici de la pretemporada, a les oficines del club garrotxí ja es comença a moure fixa per buscar reforços. Això sí, el secretari tècnic, Sergi Raset, prioritzarà mantenir el bloc i està pendent de les renovacions que falten per concretar per començar la cerca de nous jugadors. «La idea és poder donar continuïtat al bloc i renovar el màxim de jugadors. Volem fer, com a molt, dues o tres incorporacions per acompanyar el bloc actual».

Els jugadors que acaben contracte són Carles Mas, Marc Mas, Xavi Ginard, Guzmán, Xumetra i José Martínez. Raset assegura que tots tenen l'oferta de renovació sobre la taula i que la idea és que continuïn els sis. «Estem en negociacions amb tots ells. Es parla de rumors i interès d'altres clubs, però no hi ha res confirmat sobre cap sortida i la nostra idea és que les renovacions acabin arribant a bon port», assegura.

Aquest últim curs, l'Olot ha tingut en les seves files Oriol Pujades, migcampista de 21 anys, qui malgrat no comptar amb gaires minuts ha demostrat un gran nivell sempre que ha jugat, i la idea és que continuï al club. Llavors, el conjunt garrotxí ha tingut dos joves cedits aquesta última temporada: Guillem Sacrest, porter de 20 anys que va marxar cedit al Manlleu al mercat d'hivern, i Joel Arumí, un lateral o carriler esquerre que ha competit amb el juvenil de la Damm. «La cessió d'en Guillem no ha estat profitosa perquè no ha jugat, però volem que segueixi amb nosaltres. Tindrà dinàmica del primer equip i competirà amb el Sant Jaume. En Joel, en principi, serà un membre més del primer equip i estem il·lusionats amb ell».

Sobre les incorporacions, el secretari tècnic de l'Olot assegura que el nombre de jugadors que arribin dependrà de les possibles sortides de jugadors que finalment decideixin no renovar. «Si renoven tots, la idea és fer només dues o tres incorporacions, mentre que, si hi ha sortides, haurem de buscar jugadors al mercat. M'agradaria haver-ne de fer les mínimes. Aquest és un grup fort i amb marge de millora», indica.

De moment, l'única baixa segura que tindrà l'Olot la temporada que ve és la de Marc Cosme, al qual s'ha decidit no renovar. El valencià és un davanter referència, amb bon joc aeri i rematador. Raset busca un perfil similar i que també sàpiga moure's per tota la parcel·la ofensiva. «Volem un jugador referència perquè hi ha camps com el del Cornellà, el de l'Ebre o el del Llagostera en els quals són necessaris aquest tipus de jugadors», té clar el secretari tècnic olotí, que també assegura que li agradaria signar jugadors veterans i amb experiència. «L'aposta pels joves ja està feta i ens agradaria complementar-los amb jugador més veterans. L'únic problema és que l'experiència val molts diners», afegeix.