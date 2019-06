Luis Enrique deixa la selecció espanyola

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha convocat de forma urgent i per sorpresa una roda de premsa a la Ciutat del Futbol de Las Rozas per anunciar que l'actual seleccionador, Luis Enrique Martínez, no seguirà en el càrrec per motius personals.

El substituirà Robert Moreno, que fins ara el seu segon i que ja ha estat al capdavant de la selecció en els últims partits disputats. L'objectiu és dur Espanya a l'Eurocopa de 2020 "i fer-hi el millor paper possible".