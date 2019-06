El Deportivo i el Mallorca disputen aquesta nit (21.00, Movistar) a Riazor el primer assalt d'una final per l'ascens a Primera sense un favorit clar. Després dels ascensos directes de l'Osasuna i el Granada, aquests dos equips es juguen el darrer bitllet via play-off, on ja han eliminat el Màlaga i l'Albacete, respetivament.