Jose també seguirà una temporada més a l'Olot

El defensa gironí Jose Martínez s'ha compromés per una temporada més amb l'Olot i viurà la cinquena campanya consecutiva a La Garrotxa. Amb més d'un centenar de partits a la seva esquena, el capità gironí és tot un referent al camp i també al vestidor.

Jose va viure els millors moments de la seva trajectòria al Girona FC, amb qui va debutar a Segona A. També ha passat per Xipre i Múrcia abans d'entrar a formar part de la família de l'Olot. En el seu primer any li va tocar viure el cop dur del descens a Tercera Divisió i aquí ja es va començar a posar a l'afició a la butxaca. En aquell moment el capità va creure en el projecte i es va quedar per liderar el retorn al bronze un any després. En total, són 111 partits (33+37+28+13) amb la samrreta de l'Olot.

Als seus 36 anys, Jose és feliç a La Garrotxa: "Estic molt content de poder continuar un any més lligat a l'Olot. Tinc molta il·lusió i les mateixes ganes que el primer dia", ha assegurat. També ha dit que "ja són cinc les temporades que porto aquí i des del principi m'he sentit molt identificat amb els valors i amb el projecte d'aquest club. Considero que encara puc donar molt a l'equip, tant a dins com a fora del camp".