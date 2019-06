L'hoquei patins no té edat a Girona

«Ens trobem una vegada a l'any i està clar que és una festa, però tothom vol guanyar... sobretot en la categoria de més de 35 anys». Als seus 63 anys, Tomàs Sobrequès va ser un dels jugadors del GEiEG que es va enfrontar a l'Académico portuguès en la categoria de més grans de cinquanta anys de l'Evri Cup, una competició d'hoquei patins de veterans que ha portat a Girona gairebé 32 equips de diferents països europeus i un d'argentí (La Porteña Argentina de Buenos Aires). En total, 80 partits repartits en dues categories, +35 i +50, amb les instal·lacions del GEiEG a Sant Narcís com a principal escenari.

L'Evri Cup, European Veteran Rollerhockey Invitational Cup, va començar fa setze anys, el 2003, com «una trobada de cap de setmana entre quatre equips i s'ha anat fent cada cop més gran». Els quatre equips als quals es refereix l'expolític gironí Tomàs Sobrequès eren el CT Barcino barceloní, el Castiglione della Pescaia italià i el Dream Team Valkenswaardse, als quals, amb el pas dels anys, s'han anat afegint equips de la resta de l'Estat, portuguesos, alemanys, belgues... i la novetat d'enguany amb els argentins, que competeixen en la categoria de més de 50 en aquesta dissetena edició d'aquí Girona. Els primers anys, l'Evri Cup tenia una sola categoria, s'hi podia participar un cop superats els 35 anys, però des del 2009 es va establir la doble categoria de +35 i +50. «És normal, alguna gent que es va fent més gran ho ha d'anar deixant per lesions o per altres problemes i n'hi ha de joves que entren amb molta força en la categoria de més de 35 anys», explica Tomàs Sobrequès, que amb Dani Berney i Francesc Omedes són els tres únics membres de l'equip de +50 del GEiEG que competeixen des de la primera edició de l'Evri Cup.

«Amb més de 60 anys es pot jugar bé a hoquei. A diferència d'altres esports, com el futbol, tenim molt poques lesions musculars... Hi ha alguns cops que amb molt mala sort poden acabar amb fractures, però en patinar hi ha menys lesions musculars», reflexiona Sobrequès al voltant d'un torneig en què cada any s'hi volen inscriure més equips i s'ha acabat fent un rànquing per entrar-hi. «I aquí a Girona, la gent està encantada; he estat parlant amb la gent dels altres equip i a tothom li agraden molt les instal·lacions que tenim al GEiEG per fer el torneig amb dues pistes i la piscina a Sant Narcís...», destaca Sobrequès, qui recorda que, fa deu anys, l'Evri Cup ja es va celebrar a Girona però que ara el GEiEG ha tornat a demanar-ne l'organització com a primer acte esportiu del centenari de l'entitat. Entre jugadors, tècnics i altres acompanyantsm l'Evri Cup porta a la ciutat gairebé 400 persones que s'hi estaran fins dissabte.