L'Olot lliga la continuïtat per un any més de l'extrem gironí Jordi Xumetra

El director esportiu de l'Olot, Sergi Raset, ha insistit en les últimes setmanes que la prioritat del club és mantenir el bloc que tan bé ha rendit aquesta última temporada, motiu pel qual ha ofert renovar a Xumetra, Ginard, Carles Mas, Marc Mas, José Martínez i Guzmán. El primer a acceptar l'oferta de renovació i confirmar la seva continuïtat dels sis jugadors que encara faltaven per decidir el seu futur ha estat Jordi Xumetra. L'extrem de 33 anys ha ampliat una temporada més el seu contracte amb l'Olot i disputarà la seva tercera temporada al club de la Garrotxa, on hi va arribar al mercat d'hivern del curs 2017/18. «Em sento bé. Estic content de poder seguir gaudint d'aquesta professió i en un club com l'Olot, amb els valors que transmet i que també comparteixo. Vull seguir donant guerra un altre any», valorava després de la firma.

La Bala de L'Estartit va aterrar a terres volcàniques com a un reforç de luxe. Xumi ha disputat tres temporades a la primera divisió amb el Llevant i ha jugat gran part de la seva carrera a Segona en equips com el Girona, l'Elx i el Saragossa. La seva velocitat, el seu desequilibri i sobretot la seva experiència van ser els grans motius de la seva contractació.

En la temporada i mitja que ha estat a l'Olot, Jordi Xumetra ha tingut un paper rellevant dins el vestidor, convertint-se en un dels capitans i estant un suport constant pels més joves. Aquesta temporada s'ha vist una versió millorada de Xumetra. Garrido l'ha utilitzat en 31 partits, 14 d'ells com a titular, i l'estartidenc ha respost amb quatre gols.