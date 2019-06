El Peralada aprova la ruptura de la filiació i recupera el seu nom original

Punt i final. La relació que va néixer el 2016 i que unia tant el Peralada com el Girona en un acord de filiació que els havia de dur de la mà fins durant cinc temporades ja és història. El primer pas es va donar des de Montilivi, ara fa unes setmanes, quan l'entesa es va trencar de manera unilateral. Existia aquesta possibilitat per contracte, sempre i quan hi hagués només una categoria de separació entre el mateix Peralada i un tercer filial. És el que ha passat, després del descens a Tercera i que el Girona C s'hagi quedat a Primera Catalana. Faltava un segon pas perquè la ruptura fos total. El que es va produir ahir. L'assamblea extraordinària de socis que es va celebrar a l'estadi Municipal, a part de generar certa expectació i comptar amb gairebé una quarantena d'assistents, va donar el vistiplau a la fi de l'acord. No només això, sinó que el club recupera el seu nom original. A partir d'ara ja no serà el Peralada-Girona B, com en les últimes temporades, sinó que torna a dir-se Peralada Club de Futbol.

Però encara hi ha més teca. Dissabte passat, el Girona va presentar una proposta per mantenir un cert vincle amb el club empordanès. Res de filiacions, però sí una certa col·laboració per un parell de temporades, amb algunes propostes al damunt de la taula. Per exemple, dos amistosos aquesta pretemporada i la vinent, amb els drets d'explotació dels partits que correspondrien al mateix Peralada. O també cert suport a l'hora de confeccionar la plantilla. Els socis, en l'assamblea d'ahir, van decidir abraçar aquesta proposició, però que s'ha d'acabar d'estudiar i serà en aquests propers dies quan es comunicarà si s'està o no a favor. «La proposta rebuda del Girona sobre un possible acord de col·laboració entre els dos clubs serà estudiada per la junta directiva del Peralada i respondrem a la mateixa en els propers dies», es podia llegir en un breu comunicat emès ahir a la nit. D'aquesta manera, una i altra part continuen endavant el camí que tenien previst. El Peralada recupera la seva identitat i reformula el seu projecte per jugar a Tercera, mentre que el Girona veu que no hi ha cap impediment perquè es faci efectiva la ruptura. «Ens congratulem de poder a tenir el control del club. Recuperem els orígens i ara ens podem centrar a fer una plantilla per competir a Tercera. Només ens falta acabar de polir l'acord. Hi ha alguns punts que hem de concretar, espero que tot arribi a bon port», manifestava el president, Miquel Llobet, un cop acabada l'assemblea. A tot això, el primer equip continua perfilant la planificació i preparació del curs vinent i ja té coll avall que el dia 17 de juliol jugarà un partit amistós contra el primer equip de l'Espanyol al Municipal.