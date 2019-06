Jose també es queda a Olot

Jose Martínez també es queda a Olot. Si abans d'ahir s'anunciava la renovació de l'extrem gironí Jordi Xumetra, ahir els garrotxins feien oficial la continuïtat d'un altre dels veterans i gran capità de l'equip: el defensa de Taialà. «Estic molt content de poder continuar un any més lligat a l'Olot. Tinc molta il·lusió i les mateixes ganes que el primer dia», valorava, d'entrada, el futbolista gironí.

La idea de l'Olot és mantenir el bloc de jugadors d'aquesta temporada, un grup molt unit que ha traslladat aquesta bona entesa en bons resultats damunt la gespa. El gran capità i líder del grup en els últims 5 anys ha estat José Martínez, que va arribar al club a l'estiu del 2015 procedent del Múrcia i s'ha convertit en un referent futbolístic pel conjunt volcànic. José va viure el descens a Tercera en el seu primer any al club, es va quedar a l'equip per tornar a pujar a la categoria de bronze i ja suma 111 partits defensant la samarreta vermella.

«Ja són cinc les temporades que porto aquí i des del principi m'he sentit molt identificat amb els valors i amb el projecte d'aquest club. Considero que encara puc donar molt a l'equip, tant a dins com a fora del camp», té clar el capità olotí, de 36 anys.

En aquesta última temporada, José Martínez ha jugat menys partits que en altres cursos. En les seves dues primeres temporades va jugar més d'una trentena de partits (37 i 33), la temporada passada en va jugar 28 i en aquest últim curs només ha disputat 13 partits. La irrupció d'un jove Lluís Aspar, el gran nivell d'Alan Baró i Carles Mas i la capacitat de jugadors com Blázquez o Barnils de jugar com a centrals han fet que el seu paper dins el camp hagi passat a segon pla. Tot i això, és un dels grans responsables del bon rotllo i la química que hi ha al vestuari. Tots els joves de l'equip reconeixen la importància de José i la resta de veterans en la seva adaptació a l'equip i en el seu rendiment en l'última temporada.

El tècnic valencià, Raúl Garrido, també ha reconegut en diverses ocasions la importància del capità com a líder del grup i sempre l'ha fet jugar en partits complicats en camps petits o de gespa artificial on l'experiència i la virtut d'adaptar-se a diversos contextos és important per sumar punts. Per tots aquests motius, l'Olot ha apostat per renovar per una temporada més al capità.