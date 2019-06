Tijana Ajdukovic completa la plantilla de l'Uni

Onze professionals de primer nivell. L'Spar Citylift Girona sortirà a defensar el títol de lliga i afrontarà el repte de tornar a l'Eurolliga quatre temporades després de la seva primera i única experiència amb, segurament, la plantilla més competitiva de la seva història després que el club de Fontajau hagi aconseguit renovar a jugadores com Laia Palau, Nadia Colhado o Núria Martínez i fer fitxatges com Sonja Petrovic, Adaora Elonu, Brittney Sykes o el darrer de Tina Ajdukovic. La pivot sèrbia tanca la plantilla després que aquest matí el club hagi anunciat la seva incorporació.

Ajdukovic ha jugat en diferents equips de la República Txeca (Praga), Hongria (Sopron), Turquia (Botas) i Polònia on fa dues temporades feia 9,9 punts i 5,6 rebots per partit amb el Wroclaw. La temporada passada no va jugar després de ser mare. Amb 28 anys i 1.95 d'alçada, Tijana Adjukovic té molta experiència tant en Eurocup com en Eurolliga i va ser campiona de l'Eurobàsquet del 2015 amb Sèrbia al costat de Sonja Petrovic.

El director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Pere Puig, assegura sobre la seva incorporació que "Adjukovic aportarà rebot, defensa, és intel·ligent i sap jugar per l'equip". "Estem tancant un equip amb molts de punts i necessitàvem també una jugadora d'equip i amb experiència", afirma Puig.

Amb Ajdukovic, Èric Surís ja compta amb les seves onze jugadores per a la temporada vinent: Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch, Magali Mendy, Brittney Sykes, Helena Oma, Sonja Petrovic, Adaora Elonu, Nadia Colhado i Tijana Ajdukovic.