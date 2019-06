El títol de Lliga i l'expectació pels fitxatges acceleren les altes de nous socis a l'Uni

El bon record de la temporada passada, amb el títol de Lliga aconseguit en la final contra l'Avenida i l'ambient a Fontajau en els partits d'Eurocup com el de l'anada de les semifinals davant el Montpeller, s'ha afegit a les expectatives creades per fitxatges com el de Sonja Petrovic, que estan fent créixer l'admiració al voltant de l'Spar Citylift Girona. I la millor prova d'això és el ritme de nous abonats, que arriben amb més velocitat del que era habiutal en altres temporades, i fan pensar que, per poc que acabin renovant la majoria dels abonats que hi havia aquest curs, es podrà superar l'ambiciosa xifra de 2.200 que s'havia proposat el president del club, Cayetano Pérez.

«El gran pas endavant que s'ha fet aquest any és haver motivat la gent a venir als partits entre setmana en horaris que no són fàcils. 3.000 o 4.000 persones en dimecres o dijous és una imatge que no es veu en gaires pavellons europeus», reflexionava Cayetano Pérez just abans de l'inici del play off de Lliga d'una temporada que l'Uni va acabar amb uns 1.850 socis. Una xifra que, probablement, serà superada el proper curs perquè, quan molts dels abonats encara no han renovat, ja s'ha arribat als 600 socis amb moltes altes noves. Dilluns passat, el primer dia que s'obria el període per a noves altes, el club va incorporar 150 socis que no ho eren la temporada passada. Ara com ara, el comptador marca 600 abonats, però aquí encara falta afegir-hi la majoria dels de la temporada passada, que aniran renovant a mesura que s'acosti l'inici de temporada. La primera gran cita del nou curs serà el cap de setmana del 21/22 de setembre a Fontajau amb la disputa de la Supercopa d'Espanya contra el Perfumerías Avenida. Una setmana després començarà la Lliga, on l'Uni defensarà títol.